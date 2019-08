Mogelijk meer seriemoordenaars in Nederland dan nu bekend

W. werd in juni 2017 opgepakt vanwege de verdwijning van Oosterbeek in maart van dat jaar. Hij heeft toegegeven dat hij de vrouw kende, maar zegt dat hij alleen seks met haar heeft gehad. Het lichaam van de vrouw is nooit gevonden.

In het onderzoek naar de vermissing van Oosterbeek kwamen twee nieuwe namen naar boven. Een van die namen is Mirela Mos. Deze Roemeense vrouw werd in 2004 vermoord gevonden in Amsterdam. Haar lichaam was in stukken gesneden en in vuilniszakken gestopt. Celmateriaal op die vuilniszakken leidde naar W.

Ook een dna-spoor in de zaak van Monique Roossien leidde naar Sjonny W. Het lichaam van Roossien, die tippelde in Amsterdam, werd in april 2003 zwaar mishandeld gevonden langs het IJmeer.