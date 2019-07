Roken, waar mag het straks nog?

Binnen twee jaar wil ProRail alle stations rookvrij maken. Ook op steeds meer terrassen mag niet meer worden gerookt. En volgend jaar wordt roken op schoolterreinen verboden.

Hoeveel verder zal roken worden teruggedrongen? Tom Voeten, voorzitter van anti-rookorganisatie Clean Air Nederland, is duidelijk: "We willen naar een rookvrije generatie. Kinderen moeten overal in de publieke ruimte het goede voorbeeld te zien krijgen."

Rookvrije festivals

Ook Anton Kunst, hoogleraar Sociale Epidemiologie, vindt dat Nederland die kant op moet. "Ik denk dat we het er nu al allemaal over eens zijn dat we roken kunnen terugdringen of verbannen uit al die ruimtes waar mensen bij elkaar zijn, vooral daar waar kinderen komen."

De eerstvolgende stap in die richting is een rookverbod op terrassen (wat al steeds meer gebeurt) en festivals, aldus Voeten. "We kijken met gemeentes of we festivals waar veel jongeren komen rookvrij kunnen maken. Dat moet in de vergunning komen te staan. Organisaties achter de festivals zien wel dat het uiteindelijk moet. Vooral de praktische haalbaarheid is nog een probleem. Je hebt een enorm controle-apparaat nodig, dat is een lastig punt."