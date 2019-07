'Boerkaverbod is oplossing voor probleem dat er niet is'

Moors is tegenstander van het boerkaverbod. Ze noemt het een oplossing van een probleem dat er niet is. "Niemand in de sectoren waar het om gaat, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, zegt dat er sprake is van een probleem. Zo'n maatregel is dus helemaal niet nodig."

Het idee achter de nieuwe wet is dat het in delen van de openbare ruimte niet goed en veilig is als mensen hun gezicht bedekken. Moors beaamt dat een boerka het communiceren lastiger maakt. "Maar we communiceren ook met mensen via de telefoon. Dat is ook lastiger dan iemand face to face spreken."

In Nederland dragen naar schatting zo'n 150 tot 400 vrouwen een nikab. Daarbij kun je de ogen nog net zien. Een boerka, waarbij de ogen vrijwel onzichtbaar zijn, is nog zeldzamer. "Het gaat dus om een kleine groep, met een heel sterke overtuiging. En dit verbod grijpt sterk in op hun leven."

Wat vindt een boerkadraagster zelf van het verbod? En wat voor reacties roept zij op bij mensen die haar ontmoeten? Dat zie je in onze special hieronder.