FvD-senator Henk Otten: er is geen sprake van subsidiefraude

Sinds Henk Otten kritiek uitte op de lijn van de partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, ligt hij in zijn partij onder vuur, zegt Otten zelf. "Maar ik ben niet de enige."

Otten reageert vanavond - nadat hij uit de partij werd gezet - op nieuwe beschuldigingen na een rapport dat door GeenStijl naar buiten is gebracht. Een rapport dat het bestuur van Forum voor Democratie liet opstellen om subsidiefraude door Otten aan te tonen.

Eigen hobby's

Het onderzoeksrapport gaat volgens Otten, die het overigens nog niet uitgebreid heeft kunnen lezen, nergens over. "Het gaat wellicht ergens om kleine bedragen. Ze willen gewoon van me af."

Otten is fel in zijn kritiek: "Ik heb me tot nu toe om wille van het partijbelang stilgehouden, maar dat is nu klaar. Baudet wil de partij volledig naar zijn eigen idee vormen. Het heeft niets meer te maken met ons vertrekpunt. Hij gaat vol voor zijn eigen hobby's en aspiraties."

Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Henk Otten in Nieuwsuur.