Conclusie na Ajax-Juventus: waterkanonnen op verkeerde manier ingezet

Een cruciale vraag bij dit onderzoek: was de inzet van middelen, zoals het waterkanon, door de politie proportioneel?

Deels, meent het COT in haar rapport, dat nu na drie maanden verschijnt. Aan de ene kant had de politie het volste recht het waterkanon in te zetten als reactie op het gooien van stenen, putdeksels en vuurwerk.

Tegelijkertijd hebben de autoriteiten deze situatie ook aan zichzelf te wijten. Volgens het COT had de 'waterwerper' in de eerste plaats nooit zo pontificaal aanwezig moeten zijn. Zo zouden waterkanonnen een 'intimiderend effect' hebben en werken ze als een 'stenenmagneet' op kwaadwillende fans. "Voor een deel van de aanwezigen was het vooral een trigger om zich te misdragen en de politie uit te dagen tot een soort kat-en-muisspel", staat in het rapport.

Waterkanon 'werkt niet de-escalerend'

Zannoni zegt dat waterkanonnen in het vervolg langer achter de hand moeten worden gehouden. "Op deze manier inzetten, vooraan en dan gebruiken voor een nat pak, dat werkt niet en moet je ook niet meer doen. Achter de hand houden voor als het escaleert, om letterlijk schoon te vegen en relschoppers weg te krijgen, dat kan wel."

In een brief aan de raad schrijft burgemeester Halsema dat de aanbevelingen van het COT 'reeds in praktijk zijn gebracht'. "Hoewel de waterwerper een geschikt middel kan zijn bij voetbalrellen, is het leerpunt dat de waterwerper niet de-escalerend werkt in deze setting."