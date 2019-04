Onafhankelijk onderzoek naar politieoptreden voor Ajax-Juventus

De gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden dat voorafging aan de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus woensdag.

Het COT, het instituut voor veiligheids- en crisismanagement gaat dit doen.

Bij de betreffende wedstrijd greep de ME in, toen Ajax-fans fakkels afstaken. Zij zetten onder meer een waterkanon en politiepaarden in om de supporters uiteen te drijven. Onder de fans waren kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging van Ajax noemde de politieactie buitenproportioneel en sprak van uitlokking door de politie.

Waterkanonnen

Vrijdag concludeerde de Amsterdamse gemeenteraad al dat er dingen niet goed gegaan zijn. Het COT gaat beoordelen wat er misging in de voorbereidingen en bij de uiteindelijke actie.

Daarnaast gaat de gemeente na of ze op de lange termijn nog door willen gaan met waterkanonnen. In andere Europese landen zijn die namelijk al langer niet meer in gebruik.

Dinsdag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie. Ook gaat burgemeester Halsema in gesprek met Ajax en de supportersvereniging.