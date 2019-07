Ook geen schoolgebouw meer als Haga-bestuur niet opstapt

Ondanks het oordeel van de inspectie zegt schooldirecteur Söner Atasoy niet van plan te zijn te vertrekken of het bestuur te vervangen. Ook veel ouders blijven het bestuur steunen, erkent ook Moorman. "Maar het beeld dat door het bestuur wordt geschetst dat alle ouders als één blok achter hen staan, is niet waar. Er zijn er ook die bang zijn en best kritisch, maar op de school wordt wel echt gevraagd om de loyaliteit van de ouders."

Noodlokalen

Er is in Amsterdam behoefte aan islamitisch middelbaar onderwijs, zegt Moorman. "En ik begrijp dat ouders daarvoor willen kiezen. Maar er liggen nu twee zeer kritische rapporten. Door te blijven zitten handelt het bestuur alleen in eigen belang, en niet in het belang van de kinderen op de school."

Moorman benadrukt dat ze de leerlingen "niet de dupe wil laten worden" van het wanbeleid van het bestuur. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen, zal noodlokalen bij het Haga Lyceum plaatsen om ruimte te geven voor de 129 nieuwe aanmeldingen die de school heeft ontvangen.

"Pas bij een nieuw bestuur en herstel van het onderwijs, met aandacht voor burgerschap, krijgt de school permanentere huisvesting om alle leerlingen in les te geven."

In Nieuwsuur uitte wethouder Moorman felle kritiek op het Haga-bestuur: