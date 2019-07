Advocaat noemt dreiging AIVD met aangifte tegen journalist 'volstrekte onzin'

In een brief eist de baas van de AIVD, Dick Schoof, dat namen van een operatie en een naam van een medewerker van een buitenlandse dienst worden geschrapt uit het nog te verschijnen boek van Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. De AIVD ziet zich ook "gedwongen" aangifte te doen tegen Modderkolk vanwege het "voornemen" staatsgeheimen openbaar te maken. Een zeldzame stap van de dienst. Volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zou een aangifte tegen Modderkolk "volstrekte onzin" zijn.

"Aangifte vanwege het voornemen tot publicatie? Iets voornemen maar het nog niet uitgevoerd hebben, kan niet leiden tot het schenden van staatsgeheimen", zegt de advocaat.

Onwenselijk

Alberdingk Thijm reageert op het nieuws dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wil dat Modderkolk passages in zijn nieuwe boek aanpast. Het boek, Het is oorlog, maar niemand die het ziet, gaat over digitale spionage en verschijnt begin september. Volgens de AIVD kan informatie in het boek een bron in gevaar brengen. Donderdag dient een kort geding over de passages.

"Het is vrij ernstig om tegen een journalist aangifte te doen die onderzoek doet naar AIVD. Een bedenkelijke actie en erg onwenselijk. Modderkolk is niet de eerste de beste journalist, hij is één van de experts op dit gebied met goede contacten bij de AIVD. Een strafrechtelijk traject om hem te beperken, is volstrekte onzin. Nog nooit eerder gehoord", zegt de advocaat.