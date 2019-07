Burgemeester Halsema over prostitutiebeleid Amsterdam: 'We hebben een veelkoppig monster in de stad'

Het is historisch zo gegroeid: vrouwen achter de ramen op de Amsterdamse Wallen. Maar inmiddels is het gebied zó populair bij toeristen dat zowel bewoners als de sekswerkers zelf, veel overlast ervaren. Dronken Engelsen die joelend voor de ramen staan, de vrouwen uitschelden en uitlachen en tegen hun zin fotograferen. De drukte, de troep, de criminaliteit, de situatie is voor het Amsterdamse stadsbestuur niet langer houdbaar. En dus opent burgemeester Halsema de discussie over de toekomst van de raamprostitutie op de Wallen: "We hebben een veelkoppig monster in de stad."

De stad vindt dat het zo niet verder kan en schetst nu vier scenario's voor de toekomst van het Wallengebied:

De gordijnen van de raambordelen gaan dicht, sekswerkers zijn dan niet meer vanaf de straat zichtbaar. Een andere optie is minder ramen in de binnenstad, maar in andere delen van de stad mogen dan nieuwe werkplekken komen. Of alle raambordelen op de Wallen gaan dicht en de werkplekken worden verplaatst naar een andere plek in de stad. Het opvallende vierde scenario pleit voor meer raambordelen op de Wallen zodat de drukte voor de ramen wordt gespreid.