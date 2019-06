'De neiging om de macht te volgen reikt verder dan het Haagse journaille'

Onderzoeksjournalistiek is de laatste tijd een soort toverwoord. Minister Slob van Onderwijs en Media wil onderzoeksjournalistiek zelfs in de wet verankeren. In zijn recente mediabrief wijst hij op de gevaren van "kwaadwillenden die gebruik maken van manipulatie, desinformatie en nepnieuws". En hij besluit: "Diepgravende journalistiek is als tegenmacht in onze democratische rechtsstaat onmisbaar".

Het verhaal dat Ghassan en ik maakten over het Nederlandse steunprogramma in Syrië wordt 'onderzoeksjournalistiek' genoemd. We deden maandenlang onderzoek en we onthulden een staatsgeheim programma waarmee de Nederlandse regering gewapende rebellen in Syrië had ondersteund.

Vandaag ontvangen we de Anne Vondelingprijs voor ons onderzoek. Maar, dat is geen prijs voor onderzoeksjournalistiek. Het is een politieke prijs, een prijs uit Den Haag. Een prijs voor heldere politieke journalistiek. De prijs is vernoemd naar de markante politicus Anne Vondeling, die lijsttrekker was, Kamerlid, minister, en Kamervoorzitter. De prijs werd in het verleden vaak uitgereikt aan leden van de parlementaire pers.

En daarmee begeven wij ons, als onderzoeksjournalisten in Den Haag, op interessant terrein. Want de kritiek die je steeds vaker hoort is dat onderzoeksjournalistiek en de grote onthullende primeurs nooit komen van de Haagse parlementaire pers. Onderzoeksjournalistiek komt altijd van buiten, zo wordt er gezegd. Van journalisten die op redacties in Hilversum werken, in Amsterdam of Rotterdam.

Wie maakte het verhaal over de bonnetjesaffaire van Fred Teeven? Journalist Bas Haan, die in Hilversum werkt, en niet eens een eigen toegangspas heeft voor de Tweede Kamer. En wie onthulde het gesjoemel van VVD-partijvoorzitter Henry Keizer? Kim van Keeken en Eric Smit, ook al journalisten zonder zo'n Kamerpas, en ook al geen onderdeel van de Haagse pers.

En nu stelen wij onderzoeksjournalisten ook nog eens deze Haagse prijs!