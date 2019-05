Nieuwsuur en Trouw winnen opnieuw een prijs voor Syrië-serie

Milena Holdert van Nieuwsuur wint samen met Trouw-journalist Ghassan Dahhan de Anne Vondeling Prijs 2018, de prijs voor heldere politieke journalistiek.

Op 26 juni zullen ze de prijs voor hun onthullingen over de steun van de Nederlandse overheid aan Syrische strijdgroepen in ontvangst nemen. Het is al de derde prijs die ze winnen met deze serie.

Eerder wonnen ze een Loep (de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen), en een Tegel (de hoogst haalbare journalistieke prijs van Nederland).