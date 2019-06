Landelijke storing 112: geen hack, zegt KPN

Vijf noodmeldingen waren er nodig vanmiddag en vanavond om Nederland te alarmeren over het uitvallen van het noodnummer 112. Wat ging er allemaal mis?

KPN werkt met verschillende back-upsystemen die het moeten overnemen als het fout gaat. Joost Farwerck, van de Raad van Bestuur van KPN: "De domeinen moesten vandaag opnieuw opgestart worden, dat duurde wat uren. We hebben inmiddels een indicatie van de oorzaak, maar veel is nog onduidelijk. De backups waren er wel, maar werkten niet", zegt Farwerck. Van een hack was volgens de topman geen sprake.

Robuuste oplossing

In 2012 was er ook een grote storing waardoor een of twee mensen om het leven zijn gekomen. Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het nu nog te vroeg om te overzien wat zich in de uren van de storing heeft afgespeeld. De prioriteit lag op het oplossen van de storing en het organiseren van hulp. Wel wil hij een gesprek met KPN en een robuuste oplossing. "Het moet niet morgen weer fout gaan."

Maar Marco Zannoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, denkt dat de overheid van de storing moet leren. "Het crisismanagement kwam landelijk erg langzaam op gang, er zaten grote perioden tussen de berichten. De overheid zal hier goed over moeten praten."