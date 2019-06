Falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

De onderzoeken die de promovendi met een militaire achtergrond doen, zijn niet per definitie militair gericht. Soms zijn ze zelfs aantoonbaar gericht op primair civiele onderwerpen, die later ook militair ingezet kunnen worden. Dit is zogeheten dual use wetenschap.

Mudde erkent dat hij geen idee heeft hoeveel promovendi een Chinese militaire achtergrond hebben en is verrast dat Nieuwsuur zo eenvoudig een lijst samen kon stellen. "Dual use is ons niet vreemd, maar dat je er zo concreet een aantal op kon vissen? Ik kende ze niet."

Het kabinet legt de verantwoordelijkheid voor controle op promovendi bij de universiteiten. Dat bleek eerder ook uit antwoorden op Kamervragen. De overheid "vertrouwt erop dat Nederlandse partijen daarbij een balans vinden tussen kansen en risico's", zo staat in de Nederlandse China-strategie.

Verantwoordelijkheid

Maar universiteiten kunnen die controle helemaal niet uitvoeren, en willen dat ook niet, zegt vice-rector magnificus Rob Mudde van de TU Delft. "Wij moeten blijven bij ons uitgangspunt van open wetenschap samenwerking aan de randen van de wetenschap. Als de overheid daar om overheid moverende redenen paal en perk aan wil stellen, moeten ze die helder aan ons geven. En de verantwoordelijkheid in essentie terugpakken."

Ook Pieke vindt de uiteindelijke screening van mensen een taak van de overheid, niet van de universiteiten. "Het zou te zot zijn als universiteiten een screening of een selectiemechanisme zouden gaan uitvoeren om mensen uit te sluiten van universitair onderwijs of onderzoek. Dat is precies niet waar een universiteit voor is. De overheid is nu aan zet."