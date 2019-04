Promoveren in Nederland met een zak geld uit China

Universiteiten kunnen niet zonder Chinezen

Al jaren haalt hoogleraar Harry Steinbusch studenten uit Azië, maar vooral uit China, naar de Universiteit van Maastricht. "Het belangrijkste argument om op China te focussen is dat de Chinese overheid groot aantal beurzen ter beschikking stelt in het kader van China Scolarship Counsil." Net die ochtend heeft Steinbusch een nieuw contract afgesloten. De komende vijf jaar komen er weer 300 nieuwe Chinese promovendi mét een beurs naar Maastricht.

Daar is Steinbusch maar wat blij mee, want China zet vol in op prioriteitsgebieden als vliegtuigmotoren en kerncentrales. Nederlandse universiteiten kunnen profiteren van Chinese kennis. Bovendien is de wetenschap erop gericht de mensheid vooruit te brengen, dat is voor iedereen goed. "Wetenschap is vrijheid, vrijheid van samenwerking", aldus de academicus.