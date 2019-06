Antibiotica-resistente bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen

Antibiotica-resistentie is een levensbedreigend probleem. Op steeds meer plekken op de aarde zijn bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica. Het is één van de grote mondiale vraagstukken van deze tijd.

De Britse regering liet in 2016 de omvang wereldwijd onderzoeken. Bacteriën als E.coli en tuberculose zouden 700.000 doden per jaar tot gevolg hebben. Dit getal zal volgens datzelfde onderzoek halverwege deze eeuw oplopen tot een miljoen doden per jaar.

Stompzinnigheid van de mens

Eén van de oorzaken van de snelle verspreiding is het bestellen van antibiotica via internet. Er is dan geen toezicht van een dokter, en dat geldt ook voor het medisch toerisme dat hand over hand toeneemt. Vele duizenden mensen uit het Midden-Oosten reizen naar Thailand of India om zich te laten opereren, waar ze bacteriën oppikken en mee naar huis nemen.

Professor Tim Walsh uit Cardiff is de mondiale autoriteit op het gebied van resistentie tegen infectiegeneesmiddelen. Tegen de nieuwssite Middle East Eye zegt Walsch over het online bestellen van antibiotica en het medisch toerisme: "Op dit punt is de stompzinnigheid van de mensheid werkelijk spectaculair."