Contactverboden geven geen garantie veiligheid slachtoffers

Schendingen

In 35 procent van de zaken waarin een contactverbod is opgelegd, vindt géén afname van geweld en stalking plaats. Hoewel voor ongeveer de helft van de slachtoffers het verbod positief bijdraagt aan de veiligheidsbeleving, voelt ruim twee derde van de slachtoffers zich nog altijd erg onveilig. Daarbij speelt ook de angst voor de veiligheid van naasten, die vaak niet door het verbod worden beschermd, een grote rol.

Als het verbod wordt overtreden, gebeurt dat vaak meerdere malen. In ruim een kwart van de zaken gebeurde dat zelfs meer dan tien keer. Daaraan kwam in 13 procent van de gevallen geweld te pas, en in bijna één op de tien gevallen zegt het slachtoffer te zijn bedreigd met een wapen. De vele schendingen geven aan dat de contactverboden geen garantie bieden voor de veiligheid van de slachtoffers.

Handhavende instanties signaleren zelden proactief overtredingen. In slechts twintig procent van de zaken zeggen slachtoffers dat er gericht wordt gesurveilleerd door de politie. Specialistische teams worden zelden ingezet en ook de rol van de wijkagent in het signalerings- en handhavingsproces lijkt nog onderbenut. In de praktijk voorkomen contactverboden maar tot op zekere hoogte nieuw geweld.