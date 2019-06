Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar

Ties Eikendal is spoedarts in Nijmegen. Hij las het dossier en snapt dat zijn Leidse collega's zich zorgen maken. "Ik denk dat je in dit geval wel kan spreken over extreme drukte, in ieder geval voor het gevoel van de werknemers die daar werken en dat is de belangrijkste graadmeter."

Patiënt centraal

In de afgelopen anderhalf jaar trok het personeel meerdere keren aan de bel. Er worden brieven geschreven aan de OR, het divisiebestuur en de Raad van Bestuur. De strekking is telkens dezelfde: er is een chronisch tekort aan personeel, er is geen tijd om de verplichte bijscholingen te volgen, er doen zich voor patiënten onveilige situaties voor, en incidenten worden minder gemeld.

Het personeel verwijt de leiding van het ziekenhuis dat er weinig gebeurt om de problemen op te lossen. De hoogste spoedarts schrijft afgelopen mei aan de Raad van Bestuur: "We willen u nogmaals met klem verzoeken leiding te nemen, de patiënt centraal te stellen wat betreft de acute zorg en onze zorgen te adresseren."

Hoogleraar Klein noemt de situatie zorgwekkend: "Ik lees over personeelsgebrek, te weinig goed geschoolde medewerkers. Ook patiënten worden steeds complexer." Volgens Klein spelen soortgelijke problemen op meer SEH's, maar zijn ze in het LUMC ernstiger. "Voordat het personeel dit aankaart, bij de OR en de Raad van Bestuur, moet er echt iets aan de hand zijn. Dit is absoluut alarmerend."