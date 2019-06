Pensioenakkoord bereikt, maar wat moet er nog geregeld worden?

Doorsneepremie

Maar het moeilijkste is toch wel het afschaffen van de zogenaamde doorsneepremie. Er komt een nieuwe manier van premieheffing. In het huidige systeem betalen we allemaal ieder jaar naar verhouding even veel, of je nu oud of jong bent.

"Het ingewikkelde is, als je jong bent en je levert één euro in dan kan je daar wel veertig jaar rendement op trekken. Maar als je zestig bent niet", aldus Bouman.

Dus de euro die veertig jaar lang wordt belegd, of de euro die maar een paar jaar rendeert, levert hetzelfde stukje pensioen op. En eigenlijk krijg je dan als jongere te weinig pensioen voor je inleg, maar later als je ouder bent te veel. "Als iedereen bij dezelfde werkgever zou werken, dan maakt het niet uit, maar dit is niet het geval. Vooral veel vrouwen werken bijvoorbeeld in het begin van hun leven fulltime, en later parttime. Die worden dus niet gecompenseerd. De fase dat je het terug zou horen te krijgen, maak je dan niet mee."

In het nieuwe systeem betaalt iedereen nog steeds evenveel premie, maar een jongere bouwt daar meer pensioen mee op dan een oudere. De subsidie van jong naar oud is dan verdwenen.

"De veertigers en de vijftigers zijn de verliezers van dit nieuwe systeem en de vraag is hoe die groep gecompenseerd wordt. Sociale partners, pensioenfondsen en pensioenexperts moeten dit samen uit gaan werken", aldus Bouman.