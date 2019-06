'Inenting-angst': de vaccinatiegraad daalt onder huisdieren

Verhalen op websites

Het inenten van huisdieren is in Nederland niet verplicht. Wel is er een aantal inentingen dat wordt aangeraden om jaarlijks of driejaarlijks toe te dienen. Daar sturen dierenartsen herinneringen voor. De vaccinatiegraad in Nederland is namelijk al vrij laag: zo'n zestig procent van de honden wordt voldoende ingeënt, tegenover twintig tot vijfentwintig procent van de katten.

Joyce Hofman is dierenarts in Amsterdam en ziet het steeds vaker dat mensen niet komen opdagen, of met verhalen komen waarom ze geen vaccin willen: "Steeds meer mensen zijn bang, omdat ze op Facebook lezen dat vaccins gevaarlijk kunnen zijn. Dat vind ik verontrustend."

Eén van die mensen is Henneke, eigenaar van een Rottweiler. Zij baseert haar ideeën over de schadelijkheid van vaccinaties op verhalen op Amerikaanse websites. Henneke: "Ik maak me heel erg ongerust. Ik heb het idee dat er een overload aan giftige ellende over die dieren wordt uitgestort." Ze is bang dat veel erfelijke afwijkingen eruit voortkomen: "Ik denk dat de natuurlijke aanpak het beste is. Mensen hebben te veel geprobeerd de natuur na te maken en dat is mislukt in heel veel gevallen."