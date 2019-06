Algemene Rekenkamer: onduidelijk of maatregelen tegen toeslagschulden werken

Het is onduidelijk of de maatregelen werken die het kabinet heeft genomen tegen schulden die ontstaan door ten onrechte ontvangen toeslagen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die er ook op wijst dat het voorschottensysteem het risico vergroot dat mensen hun financiële situatie niet goed kunnen overzien. "Het is echt voor veel mensen te complex", zegt ook bewindvoerder Aat van Rhijn.

Bijna ieder huishouden krijgt een of meerdere toeslagen van de Belastingdienst. Dat kan een huurtoeslag zijn, een zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget. De toeslagen zijn bedoeld als inkomensondersteuning. Uit cijfers die Nieuws & Co en Nieuwsuur gisteren onthulden, blijkt dat in 16 procent van de gevallen te veel geld door de Belastingdienst wordt overgemaakt.

Dat geld moet worden terugbetaald. Voor de meeste mensen is dat geen probleem. Maar 17 procent van de huishoudens is er na een jaar nog niet vanaf. En voor 550.000 huishoudens duurt het zelfs langer dan twee jaar om de schulden weg te werken.