Belastingdienst loopt ruim 800 miljoen mis

Zes miljoen Nederlandse huishoudens ontvangen een of meerdere toeslagen. Als er veranderingen in zo'n huishouden plaatsvinden, moeten de toeslagaanvragers die wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst. Dat gaat regelmatig fout, zo vertelt bewindvoerder Aat van Rhijn. Onbewust, en soms ook bewust. "Als je van 50 of 60 euro in de week moet rondkomen, is een toeslag laten doorlopen waar je eigenlijk geen recht meer op hebt wel makkelijk. Natuurlijk is dat fraude. Maar ik geef het je te doen om van zo weinig geld te moeten rondkomen."

Omdat de Toeslagen voorschotten zijn, zit je sowieso al snel fout", vult hij aan. "Zelfs al geef je veranderingen snel door, heb je voor je het weet al een maand te veel geld gekregen." In het geval van kindgebondenbudget en huurtoeslag gaat het dan al snel om honderden euro's."

Risico

"Voor mensen die hun financiën op orde hebben en een regelmatig inkomen, is terugbetalen veelal geen probleem. Maar voor mensen die al in de schulden zitten, kan zo'n navordering een ramp zijn. "Als je van 50 euro per week moet leven, is 2 of drie euro per week terugbetalen een enorm bedrag", zegt Van Rhijn.

Van de 24 miljard die ten onrechte is overgemaakt, is 1,5 miljard euro nog niet terugbetaald aan de Belastingdienst. Ruim 800 miljoen zal ook nooit meer terugkomen. Een bedrag dat naar verwachting van de Belastingdienst de komende jaren zal blijven stijgen.

"Aangezien het bedrag aan toeslagen zal toenemen, zal ook het bedrag dat als 'oninbaar' moet worden beschouwd toenemen", vertelt een woordvoerder van de Belastingdienst. "Dat is een risico dat we in het systeem hebben ingecalculeerd."