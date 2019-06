'Een nieuw vliegveld is waanzin'

De minister zegt vandaag: "Er is een nieuwe hobbel" bijgekomen. "Ik ben er wel bezorgd over." Coalitiepartij VVD wil koste wat het kost de luchthaven openen op 1 april 2020, want Schiphol barst uit zijn voegen. De opening is al drie keer uitgesteld door allerlei onvoorziene obstakels. En nu komt de uitspraak van de Raad van State er bovenop.

Juristen op het ministerie bekijken wat er nu moet gebeuren. Het kabinet moet duidelijk maken dat de stikstof niet onacceptabel toeneemt en dat kan een tijdrovend proces zijn. "Misschien is er nog een list te verzinnen", zegt de minister, die nog niet wil spreken van uitstel. "Ik wil zo lang mogelijk vasthouden aan de datum. Ik probeer alles uit de kast te halen om het te redden."