Topman wil vertrouwen in Schiphol herstellen: 'Maar beetje groei blijft nodig'

Groei nodig, maar wat is verstandig?

Sinds het aantreden van Benschop in mei staat Schiphol op het standpunt dat ze voor "gematigde, gecontroleerde groei" zijn en binnen de ruimte willen blijven die de milieueffectrapportage (MER) biedt. En daaruit blijkt deze week dat er onder voorwaarden een groei van 40.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk is.

Milieuorganisaties en bewoners verwezen de berekeningen meteen naar de prullenbak. Volgens hen kloppen bijvoorbeeld de gebruikte rekenmethodes niet. Volgens Benschop is er gerekend volgens de gestelde regels, maar hij benadrukt dat de MER met name een kader biedt en niet hét antwoord.

"Volgens de geluidsberekeningen is er ruimte, maar we praten ook over baangebruik en over wat verstandig is. Dat is ook ons verhaal naar de luchtvaartmaatschappijen. Maar feit is dat er wel een beetje groei nodig is. Niet voor mijn bedrijf, maar wel voor het Nederlandse netwerk en de verbindingen."

Hij wijst op de aansluiting van Schiphol op de Verenigde Staten en China. "Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met India. Voor de verbindingen met nieuwe economische centra is wat groei nodig. Als je vraagt waarom buitenlandse bedrijven naar Nederland komen, dan staat Schiphol hoog in het lijstje."