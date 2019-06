Studieschuld, prestatiedruk en stress: 'Mensen hebben een grens'

Marieke de Bakker, hoofd studentenzaken van de Universiteit van Utrecht (UU): "Gelukkig gaat het met de meeste studenten goed. Maar we krijgen vaker signalen dat studenten meer last hebben van stress. Het wordt zorgelijk als studenten aangeven: dit is niet prettig meer."

De UU organiseert daarom een speciale welzijnsweek voor studenten. Onderdeel daarvan is de voorstelling Time Out! waarbij stressende studenten een spiegel krijgen voorgehouden. De stichting Podium T wil met dit 'interventietheater' het gesprek onder studenten over hun drukke leven initiëren.

Ashley van Driel: "Er zit een scène in waarin iemand zegt: 'Als ik mijn tentamen niet haal, haal ik mijn vak niet en dan haal ik mijn jaar niet. Dan moet ik nog meer geld betalen.' Dat was heel herkenbaar. Als je één ding niet goed doet is er sprake van een soort domino-effect."