'Principeakkoord' over de pensioenen

De één noemt het een 'principeakkoord', de ander wil dat woord pas in de mond nemen als de vakbondsleden erachter gaan staan - maar hoe je het ook noemt: na negen jaar onderhandelen is er een plan voor de toekomst van ons pensioenstelsel. En: de politiek, werkgevers en de voormannen en voorvrouwen van de vakbonden staan erachter.

De vertegenwoordigers van de vakbonden zijn bijeen in Utrecht om over het principeakkoord te praten. De vraag is of ze ermee kunnen leven. Want de achterban moet eerst akkoord zijn, voor het plan kan worden gepresenteerd.

Nieuwsuurverslaggever Rudy Bouma is bij het ledenparlement van de FNV in Utrecht, politiek duider Arjan Noorlander geeft de politieke reacties vanuit Den Haag.

En huiseconoom van Nieuwsuur Mathijs Bouman over de plannen vanuit de studio: "De hervorming van het pensioenstelsel ging eigenlijk helemaal niet over de AOW-leeftijd, zware beroepen, ZZP-verzekeringen. Maar over de hervorming van het pensioenstelsel, daarover horen we nog weinig."