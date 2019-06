Minister De Jonge beraadt zich opnieuw over afspraken spermadonoren

Nieuwsuur berichtte in maart over afspraken die minister De Jonge maakte met klinieken over de status van spermadonoren. Met die afspraken kregen traceerbare spermadonoren van voor 2004 de mogelijkheid om alsnog anoniem te worden als er nu door een donorkind werd verzocht om zijn gegevens. Met de ouders van deze kinderen was juist afgesproken dat ze informatie over de donor wel zouden krijgen. Destijds zei de minister in een reactie het 'zeer spijtig' te vinden voor de donorkinderen maar "de donor van voor 2004 kan altijd terugkomen op zijn besluit".

Vorige week bleek uit een grote evaluatie van de wetgeving die in 2004 werd ingevoerd dat de afspraken van minister De Jonge in strijd zijn met diezelfde wetgeving. Hoewel de minister zegt zich opnieuw te zullen beraden, wil hij hiervoor wel eerst een 'onafhankelijk juridisch advies over de kwestie'.