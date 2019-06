Iconische waterlelies ontdekt onder 'Blauweregen' van Monet

"De aanleiding voor de restauratie was nogal banaal" vertelt conservator van Dijke. "Er is bij ons in oktober een tentoonstelling te zien over de late carrière van Monet. En we hebben als topstuk de 'Blauweregen' die in 1961 is aangekocht. Ik wilde weten: kan het schilderij reizen of niet, want het is kwetsbaar. Als je bruiklenen uit andere musea wil verwerven is het handig om te weten of je zelf ook werken uit kan lenen."

Wat begon als een praktische restauratie is nu in een notendop het verhaal van dat late oeuvre van Monet. "Hij zag Blauweregen als een experiment. Dat is wat je ziet: hij pakte een al beschilderd doek waar hij misschien niet zo tevreden over was en schilderde het over. Wij denken dat het betekent dat ons doek misschien wel de eerste is in de serie blauweregens. De schade aan het werk personifieert het gebrek aan waardering."

"Soms weet je het minst van de beroemdste schilderijen uit je collectie, omdat er geen aanleiding is om ze van de muur te halen. Inmiddels weten we na deze restauratie zoveel meer over een van de belangrijkste schilderijen in ons museum", aldus Van Dijke.