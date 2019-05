De ingewikkelde strijd tegen kalasjnikovs op het Rotterdamse haventerrein

Toch hangen bedrijven zelf ook niet graag aan de grote klok als ze een personeelslid betrappen op duistere drugszaken. Officieel getuigen of aangifte doen bij de politie, is regelmatig een stap te ver. "Je naam komt dan in het dossier en dat lezen die criminelen ook", geeft Janssen aan. Maar onderling hebben bedrijven nu wel een soort zwarte lijst opgesteld.

Wie nu iemand in dienst neemt met een VOG op zak, kan in dat register zien of een vorige werkgever toch van mening is dat hij of zij foute boel is. "Zo ja, dan kleurt een schermpje rood. Dit zorgt ervoor dat iemand die bij een bedrijf in de haven vol de fout is ingegaan, niet zes maanden later elders in de haven wordt ingehuurd."

De onderzoekers van de Erasmus Universiteit vinden met name dat de opsporingsdiensten nu te veel energie steken in fout personeel en de insluipers (uithalers) op de haventerreinen. "Je pakt een aantal mensen op, je kunt ze met goed geluk ook veroordelen en je vangt een aantal kilo's cocaïne", vat hoogleraar Staring samen. Maar de kopstukken en het middenkader blijven buiten schot. "De stroom gaat door en de mensen die je hebt gepakt zijn vervangbaar."