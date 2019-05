Onno Hoes roept reizigers op thuis te blijven: 'wees geen onderdeel van chaos'

Onno Hoes is burgemeester van Haarlemmermeer, de gemeente waar Schiphol onder valt. Hij doet een nadrukkelijke oproep om morgen niet de weg op te gaan en niet naar Schiphol af te reizen vanwege de grote staking van het openbaar vervoer.

Dit ondanks de uitspraak van de rechter die heeft besloten dat er vier keer per uur een trein moet rijden tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, Schiphol en Hoofddorp.

Die vier treinen per uur zijn zeker niet toereikend volgens Hoes: "Het zijn er vier in plaats van de 25 die er normaal rijden. En ze zijn vooral bedoeld om mensen van Schiphol weg te halen die met het vliegtuig aankomen."

Hoes is er duidelijk over: "Kom gewoon niet. Probeer je werk als het telefonisch kan telefonisch te doen", zegt Hoes. Ook legt hij verantwoordelijkheid bij de reiziger zelf: "Als je dan toch de weg op gaat dan doe je het mooi zelf. Eigen risico, maar de veiligheid van jezelf en van je omgeving die stel je dan in de waagschaal."

Hoes vermoedt dat een deel van de mensen denkt dat het morgen niet zo'n vaart zal lopen."Dat betekent dat iedereen die morgen toch naar Schiphol gaat of de weg op gaat verantwoordelijk is voor de chaos die morgen gaat komen. Dus ik zou zeggen tegen het publiek: probeer er geen onderdeel van te zijn."