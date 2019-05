SP en PVV gedecimeerd: 'Baudet is de betere middelvinger'

In 2014 haalden de SP en de PVV bij de Europese Parlementsverkiezingen respectievelijk 9,6 en 13,3 procent van de stemmen. Nu halen ze volgens de exitpoll van Ipsos 3,9 en 4,1 procent.

Voor beide partijen geldt dat ze mogelijk geen enkele zetel in het Europees Parlement overhouden. Hoe valt hun verlies te verklaren?

'Protest SP alleen effectief met linkse partij in kabinet'

Allereerst: aan de lage opkomst alleen ligt het niet. De opkomst bij de Europese verkiezingen is altijd een stuk lager dan bij andere verkiezingen. De PVV en SP hebben daar het meeste last van: van alle partijen bleef van hun aanhang het grootste deel thuis. Maar, zegt politiek historicus Koen Vossen, "de opkomst was donderdag juist hoger dan vier jaar geleden, dus je kunt niet zeggen dat het verlies van de partijen daar aan ligt".

De SP kampt met een ander probleem, zegt Vossen. "De partij hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant is het een linkse protestpartij, de middelvinger van links zullen we maar zeggen, en aan de andere kant is het een linkse idealistische partij. Als de PvdA in het kabinet zit kun je die twee groepen mobiliseren, nu was dat een stuk lastiger. Je zit nu met drie linkse partijen in de oppositie in de Tweede Kamer, dan is het voor de SP lastiger om zichtbaar te zijn."