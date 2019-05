GeenPeil komt met voorspelling verkiezingsuitslag 'om wantrouwen tegen te gaan'

Stemmen op donderdag

Hoofdredacteur van GeenStijl Bart Nijman vindt het belangrijk dat we al eerder dan zondagavond een voorspelling van een uitslag horen. "Omdat we in Nederland gewend zijn om de uitslag meteen die avond al te horen en niet drie dagen later. Als de uitslag een paar dagen in handen blijft van een klein groepje mensen wek je wantrouwen op. Zeker in deze tijd waarin er weinig vertrouwen is, wil je die schijn vermijden."

Maar Nederland mag de uitslagen niet eerder publiceren omdat de Europese Commissie vreest voor beïnvloeding van andere landen. Waarom kiest Nederland er dan niet voor om ook op zondag te stemmen?

Volgens Europese regels moeten de Europese parlementsverkiezingen plaatsvinden tussen donderdag en zondag. In Nederland is het traditie om op woensdag te stemmen, vrijdag, zaterdag en zondag vallen af vanwege religieuze redenen. Voor de Europese verkiezingen blijft donderdag dus als enige optie over.

Nijman zou er overigens geen enkel bezwaar tegen hebben om voortaan de Europese verkiezingen op zondag te houden.