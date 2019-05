Van Poolse kerk tot Poolse kapper: voor veel Polen is integreren niet nodig

Poolse parochie

Pastoor Obiedzinski trekt door heel Brabant om Poolse missen te leiden. Er is een speciale Poolse parochie opgericht die valt onder het bisdom Den Bosch. Op Poolse feestdagen zit de kerk tjokvol. "Het Onze Vader in onze moedertaal betekent écht Onze Vader", zegt Obiedzinski. "Wij voelen het gebed, misschien beter dan in het Engels of andere talen."

Integreren kan ook op het werk, in gesprek met Nederlandse buren of op andere plekken, zegt hij. Bidden gaat het best in de moedertaal. Maar ook in de woonplaats is Nederlands leren lang niet altijd meer nodig, want naast Poolse kerken zijn er ook Poolse supermarkten, Poolse artsen, Poolse restaurants, Poolse theatervoorstellingen, Poolse discoavonden, Poolse media, Poolse kappers en Poolse schoonheidssalons.

"Ik denk dat steeds minder Poolse mensen Nederlands kunnen praten", zegt Natalia Pietrzak. Samen met haar moeder runt ze een schoonheidssalon in Helmond. "Je kan overal naartoe en je hoeft eigenlijk de taal niet te spreken." Dat maakt de integratie van de Polen in Nederland niet gemakkelijker. "Zelf vind ik het niet zo goed, want we wonen in Nederland dus we moeten ook gewoon Nederlands kunnen spreken", vindt ze.

Geen inburgeringsexamen

Degenen die geen Nederlands spreken en bijvoorbeeld zaken met de Nederlandse overheid moeten regelen, kunnen - ook in het Pools - terecht bij Kamila Posieczek. Ze woont al twintig jaar in Nederland en runt een boekhoudkantoor en vertaalbureau in Helmond.

Het zijn niet alleen nieuwkomers die bij haar komen. Sommigen wonen al tientallen jaren in Nederland, maar spreken de taal nog steeds niet. Als EU-burger hoeven Polen geen inburgeringsexamen te doen. "Dat is van één kant niet fijn, want als ze 'moet' erachter hebben, dan willen ze wel meer leren. En zonder 'moet', doen ze het niet", zegt Posieczek.