Revalidatieartsen: 'Lachgas kan een leven lang ellende veroorzaken'

Nieuwsuur berichtte begin 2018 ook al over de ernstige gevolgen van lachgas. Karim, niet zijn echte naam, vertelde dat hij last kreeg van tintelingen: "Net of je voet slaapt, 24 uur per dag. Gewoon koude tenen, koude voeten. Het begon te klimmen naar mijn kuiten. Ik begon me zorgen te maken. Ik was toen al gestopt met lachgas." Karim had grote hoeveelheden lachgas gebruikt, meer dan honderd ballonnetjes per dag.

Ook Abdel vertelde anoniem zijn verhaal. Ook hij gebruikte grote hoeveelheden lachgas in het weekend: ongeveer 250 patronen op een avond.

Revalidatieartsen waarschuwen dat ze nu ook patiënten zien die slechts een enkele keer veel lachgas hebben gebruikt. "Het afgelopen jaar heb ik iemand behandeld die in een weekend extreem veel lachgas had gebruikt. Zo'n zevenhonderd ampullen. Daarna was er ernstige schade door het gebruik", aldus Achterberg.