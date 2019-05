Arbeidsmigranten in Nederland: 'Niemand komt hier voor zijn plezier'

Ze plukken komkommers, steken asperges, maar werken ook aan de meest innovatieve chipmachines: arbeidsmigranten. Ze zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie.

Ileana Ardelean is één van de ruim 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Haar twee kinderen wonen nog in Roemenië, vertelt ze. Zelf werkt ze zo'n acht maanden per jaar in Nederland. Samen met zestig andere Roemenen woont ze op een camping in Noord-Limburg, tussen de kassen en aspergevelden. Ze mist haar kinderen iedere dag.

"Niemand komt hier voor zijn plezier", zegt Ardelean. De Roemenen komen hier om te werken en geld te verdienen. Van dat geld kunnen hun kinderen studeren, of ze sparen ermee voor een auto, een wc of warme douche in hun huis in Roemenië.

Te zwaar

Een groot aantal Nederlandse sectoren - zoals de tuinbouw, voedingsindustrie en logistiek - zijn afhankelijk van deze buitenlandse werknemers.

Tuinbouwer Peter Aarts krijgt het werk in zijn komkommerkassen niet gedaan met alleen Nederlandse werknemers. Er komen amper Nederlanders op zijn vacatures af en als ze al komen werken, dan vinden ze het werk in de kassen vaak te zwaar of te saai. "Misschien te gemakkelijk, maar dan grijpen wij terug naar de arbeidsmigranten, waarmee we wél het werk verzet krijgen."

Door vrij verkeer van arbeid tussen Nederland en de rest van de Europese Unie stijgt het aantal arbeidsmigranten in Nederland al jaren. De meesten van hen komen uit Polen en andere EU-landen. Daar komen de komende jaren naar verwachting nog tienduizenden arbeidsmigranten bij.