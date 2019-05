Joods leven buiten de hoofdstad verwatert

Mediene

Hoe pak je de draad op van het Joodse gemeenschapsleven - in de wetenschap dat ruim 200 geloofsgenoten in Almelo in concentratiekampen zijn omgekomen? De Haas: "Na de oorlog hebben Joden uit Almelo en omgeving de schouders eronder gezet. Er was nog een synagoge, er was een leraar, er werd nog koosjer geslacht. Er was een Joodse gemeenschap met een totale infrastructuur die nodig is om lokaal te kunnen functioneren. Nu is dat totaal verdwenen, los van de tien Joodse mensen die hier nog wonen."

Hoe zit dat precies, met het Joodse leven in de mediene? Dat is jargon voor Joods Nederland buiten Amsterdam. Volgens onderzoeker Chris Kooyman van Joods Maatschappelijk Werk overleefden relatief veel Joden in de regio Twente de Tweede Wereldoorlog, procentueel gezien meer dan in Amsterdam. Kooyman: "Twente heeft van oudsher een vrij grote en actieve Joodse gemeente gehad. Na de oorlog is die in zekere zin nog wel behoorlijk in stand gebleven omdat vrij veel Joden hebben kunnen onderduiken in de omgeving van Enschede."

In de jaren '60/'70 is het Joodse gemeenschapsleven in dit deel van Nederland volgens Kooyman achteruit gegaan. "De generatie die de oorlog heeft overleefd kende nog het leven van vóór de oorlog. Dat zette zich als het ware nog enigszins voort. Bij hun kinderen had je dat nog wel een beetje, die zijn ook nog wel lid geweest van zo'n orthodoxe gemeente. Maar bij de kleinkinderen wordt dat minder. Het verwatert."