Gratis online bestellingen zorgen voor worsteling bij webshops

Kostenpost

Volgens Ronald van Zetten van V&D online is de consument gewend geraakt aan die gratis verzend- en retourkosten. "Maar het is niet gratis", zegt Zetten. "Er zit een hele grote kostenpost achter. Eerst om de bestelling te versturen en vervolgens komt veertig procent weer terug, ook dat brengt kosten."

Bovendien is het terugnemen van spullen ook weer duur, volgens Van Zetten. "In het magazijn moeten de spullen worden aangenomen, dan moet er gekeken worden of het gedragen is, enzovoort, enzovoort. Er zitten veel meer kosten achter dan wat de consument vandaag de dag ziet."

Het aantal retourzendingen noemt Van Zetten 'verschrikkelijk'. "Dat zijn complete vrachtwagens die terug komen elke dag en die moeten dan uitgepakt worden. Kijk maar eens bij een gemiddeld inleverpunt, dan kun je zien hoeveel dat is. Dat is immens, echt immens."