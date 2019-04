Dolfijn als militair wapen? 'Sterk en zeer geschikt voor het leger'

De witte dolfijn die in Noorwegen is aangetroffen met een tuig om zijn middel, is zeer waarschijnlijk ingezet door de Russen. Dat zegt dolfijnenonderzoeker Ron Kastelein. "Er zijn drie militaire havens geopend in het noorden van Rusland en ze willen het hele gebied graag onder controle houden."

Voor Kastelein is het geen verrassing dat ze daar een witte beluga voor inzetten. De dieren zijn zeer intelligent en sociaal. "Deze beesten kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld kleefmijnen op te sporen. Ze zijn getraind om een apparaat vast te houden en zelfs torpedo's en mijnen mee te nemen. Ze zijn zeer makkelijk te trainen."

Spionage

Dat weten ze ook in het dolfinarium in Harderwijk. "Dolfijnen zijn hyperintelligent en je kunt ze echt van alles leren. Ze kunnen snel en diep duiken, ze kunnen zoeken en iets oppikken. Ze zijn zeker in staat tot spionage", zegt Jurriën Wouters van het dolfinarium.

Vissers ontdekten de tamme witte dolfijn vrijdag in wateren bij Ingøya, in het uiterste noorden van Noorwegen. Het dier hield zich dagenlang bij hen op en schuurde steeds langs de kiel van hun boot. Aan het tuig om zijn middel - met een label waarop 'Sint-Petersburg' stond - kon een onderwatercamera worden vastgemaakt.