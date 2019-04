Jezidi's in Nederland vol ongeloof over afwijzen asiel

Trouw-journalist Judit Neurink bezocht verschillende kampen in Irak. Volgens haar zitten er nog 340.000 jezidi's in Iraaks Koerdistan. "Jezidi's voelen zich er gediscrimineerd. De Koerden, moslims, noemen jezidi's vies omdat ze een ander geloof hebben. En het is in hun gebied, in Sinjar, ook niet veilig. Er liggen nog overal bommen en er is geen bestuur. Wie het er voor het zeggen krijgt, moet nog blijken."

Coalitiepartij ChristenUnie en CDA, en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, willen opheldering van staatssecretaris Mark Harbers van asielzaken over het terugsturen van jezidi's naar de vluchtelingenkampen in Noord-Irak.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN beschouwt Noord-Irak - ook na de verdrijving van IS - nog steeds als onveilig gebied. Ook wijst de VN erop dat de Koerden in Noord-Irak al zorg dragen voor bijna een miljoen vluchtelingen en dat hun capaciteit daarmee vrijwel is uitgeput.

Staatssecretaris Harbers laat weten dat niet iedere jezidi wordt teruggestuurd. Dat gebeurt alleen als hij vindt dat het vluchtelingenkamp - zoals hij dat noemt - weinig onderdoet voor een normaal dorp.