Vertrekkend KLM-topman doet boekje open over 'slecht huwelijk' met Air France

"Mijn inschatting is dat Ben Smith te veel vanuit macht opereert", zegt Smit. "Macht is geheimzinnig, macht is directief. Dus hij zou wel gedacht hebben: 'Nou ik wil wel die hand geven, maar dan moet jij het eerst doen. Ik zal het zeker niet als eerste doen, want ik ben de baas.' Dat is in mijn veronderstelling min of meer zijn mindset in hoe hij zo'n bedrijf leidt."

Hans Smits is buitengewoon teleurgesteld over de gang van zaken: "Dit was hét moment om te zeggen: 'nou jongens, oké, er is een hoop gebeurd, maar wég die nare periode. We maken een nieuwe start, we geven elkaar de hand.' Maar dat is niet gebeurd en dat is heel jammer."

Smits vertelt over een ander voorval tussen Smith en Elbers. Smith organiseerde op de Franse ambassade in Den Haag een diner. Hij nodigde Nederlandse parlementariërs uit, die bij binnenkomst verbaasd waren dat Elbers niet aanwezig was. Elbers wist van niets en was niet uitgenodigd. "Dat is weer zo'n vorm van bejegening waarvan ik zeg: dat is not done!" zegt Hans Smits.