Nieuwe regels voor Sea Watch verdelen coalitie

Lampedusa

Hanne Beirens, plaatsvervangend directeur van de denktank Migration Policy Europe, noemt de afgekondigde veiligheidsmaatregelen waardoor schepen aan de ketting blijven ironisch.

"Elk land heeft een zekere creativiteit", zegt Beirens."In Italië wordt geroepen dat geen enkel schip mag aanmeren tenzij een overeenkomst is gemaakt met het coördinatiepunt. Vooraf toestemming dus, dat dan niet wordt gegeven. En in Spanje hebben ze gezorgd dat bepaalde schepen niet meer kunnen uitvaren. En nu is het de bedoeling dat de Sea Watch niet meer kan uitvaren."

"We verleggen steeds het probleem van de komst van migranten", zegt ze. "Eerst deden we meer aan de grensbewaking, daarna deden we moeilijk als het ging om het laten aanmeren van de schepen, en nu dat blijkbaar allemaal niet voldoende werkt, laten we de schepen maar helemaal niet meer uitvaren met behulp van dit soort maatregelen."

Ze vreest dat er nieuwe sitiaties zullen ontstaan zoals een aantal jaar terug op het Italiaanse eiland Lampedusa. "Vissersboten zullen weer migranten moeten oppikken. Needless to say: deze boten zijn nog minder goed uitgerust dan de Sea Watches van de wereld."