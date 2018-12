Nederland vraagt landen hulp bij vinden veilige haven migrantenschip

Nederland heeft landen langs de Middellandse Zee gevraagd om hulp bij het vinden van een veilige haven voor een schip met 32 geredde migranten. Het schip, de Sea-Watch 3 van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch, vaart onder Nederlandse vlag en zoekt al zes dagen naar een plaats om aan te meren.

Vanochtend liet Spanje een schip met ruim 300 geredde migranten toe van hulporganisatie Open Arms. Het Nederlandse schip wordt geweigerd. "Spanje zegt dat Nederland als vlaggenstaat verantwoordelijk is voor ons schip en onze mensen. Daarom hebben we ons tot de Nederlandse regering moeten wenden", zegt woordvoerder Jelle Goezinnen van Sea-Watch in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat Nederland verantwoordelijk is, wordt bestreden door het ministerie van Justitie en Veiligheid. "De kapitein moet formeel een veilige haven zoeken. Als vlaggenstaat zijn we niet verplicht om veilige havens aan te wijzen of te organiseren", zegt een woordvoerder. "Toch hebben we namens Nederland de kustwachten van de Middellandse Zee-regio benaderd voor veilige havens."

Vooralsnog heeft de oproep van Nederland niets opgeleverd.

Vier alleen reizende kinderen

Volgens Goezinnen komen de geredde migranten onder meer uit Congo, Sudan, Libië en Egypte. Er zouden zeven minderjarigen aan boord zijn, vier alleenstaande. "De mensen hebben een extreem lange reis achter de rug en ze hebben gruwelijkheden moeten doorstaan in Libië. Nu zijn ze aan boord van ons schip, waar ze wel veilig zijn, maar ze moeten zo snel mogelijk aan land."

Voorlopig ligt het schip nog in de internationale wateren voor de kust van Libië. "Maar op een gegeven moment zullen we toch naar het noorden moeten varen, als de voorzieningen schaars worden. We hebben nog genoeg voedsel en drinken en kunnen het nog wel enigszins uithouden. Maar de wens is dat deze mensen voor het nieuwe jaar in een veilige haven in Europa zijn", zegt Goezinnen.

Geen controle

Volgens Sea-Watch wordt de situatie voor de Libische kust gevaarlijker, ook al vertrekken er minder migranten vandaan. "Wat nu zorgelijker is, is dat in het gebied waar de meeste mensen verdrinken alleen nog de Libische kustwacht is. Of althans, de zogenaamde zelfbenoemde Libische kustwacht."

Er is onvoldoende toezicht op de reddingsoperaties voor Libië, vindt Sea-Watch. "Er is niemand die controle houdt op een groep die bestaat uit diverse milities die half zijn getraind door de EU. Er is geen controle op dat gebied meer."