'Lichaamsvet is niet zomaar een hoopje blubber'

Stigma

Alexandra is niet de enige die last heeft van het stigma over dikke mensen. In het boek van Boon en Van Rossum is zelfs een hoofdstuk gewijd aan de vooroordelen waar dikke mensen mee te maken krijgen. "We stigmatiseren deze mensen echt. Dat is echt niet oké", zegt van Rossum. Dikke mensen hebben minder kans op banen, minder kans op leidinggevende functies en krijgen regelmatig ten onrechte negatieve karaktereigenschappen toegeschreven.

Van Rossum: "Het hebben van vooroordelen over dikke mensen gaat heel onbewust. Ook bij artsen. Dat er discussie over komt, is hard nodig."