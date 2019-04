Pensioenen verslechterd: Wat is de financiële situatie van jouw pensioenfonds?

Het pensioenfonds voor de vleesverwerkende industrie VLEP moest eerder de pensioenen al korten met zeven procent en staat nu op een dekkingsgraad van 93,6, ruim onder het wettelijk minimum van 104,2. Het pensioenfonds voor de verloskundigen staat er met een dekkingsgraad van 86,6 nog slechter voor.

Ook het pensioenfonds voor de werknemers in de zorg gaat gebukt onder de 'laagste rente sinds het ontstaan' van Zorg en Welzijn. "De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest", zegt directeur Peter Borgdorff. "De situatie laat opnieuw zien dat de huidige pensioenafspraken en regelgeving niet meer werken. Een pensioenakkoord is nu dringender nodig dan ooit."

ABP voorzitter Corien Wortmann-Kool: "Door onze huidige financiële positie verwachten we nog steeds dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. En er is een reële kans op pensioenverlaging in 2021."

Nieuwsuur heeft de gegevens verzameld van bijna 150 pensioenfondsen in Nederland. Wil je weten hoe jouw pensioenfonds het over de afgelopen jaren heeft gedaan, ook in verhouding met vergelijkbare fondsen, kijk dan hier: