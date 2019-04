Pensioenfondsen houden hart vast voor lager pensioen

Feitelijk is er voldoende geld voor de pensioenen voorhanden, maar de verplichtingen drukken de dekkingsgraad. Die moet minstens 104 procent bedragen om korten te voorkomen. Dat betekent dat er voor elke euro pensioen 1,04 euro in kas is.

Verlaging dreigt

Bij het ABP en Zorg en Welzijn lag de dekkingsgraad eind maart op respectievelijk 99,0 en 99,2 procent, Bij PMT was het precies 100 procent. Om de pensioenen te indexeren of te verhogen is dus een veel hogere dekkingsgraad nodig.

De extreem lage rente nekt de pensioenfondsen. "De rente heeft het laagste punt bereikt sinds de oprichting van Zorg en Welzijn", verzucht directeur Peter Borgdorff. "De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest. Een pensioenakkoord is nu dringender dan ooit."

De verwachting is bovendien dat de rente nog heel lang erg laag blijft. Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann is er een reƫle kans op pensioenverlaging in 2021. Bij pensioenfonds PMT dringt het veel meer, daar valt de beslissing over het wel of niet korten op 31 december dit jaar. Bij ABP en Zorg en Welzijn is dat eind 2020.

Voelt onrechtvaardig

PMT vindt het verlagen van de pensioenen onwenselijk en onnodig. "Het druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. Werknemers en werkgevers hebben weinig tot geen begrip voor verlagingen bij de goede rendementen en stijgende vermogens", zegt voorzitter Benne van Popta.

Bij het grootste pensioenfonds ABP zitten 2,9 miljoen deelnemers, bij Zorg en Welzijn 2,8 miljoen (oud-)werknemers. PMT is het grootste marktpensioenfonds met meer dan een miljoen deelnemers.

Hoe zit het het met jouw pensioenfonds en dus jouw pensioen? Check het hier: