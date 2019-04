'Als ze schieten, dan zit ik in het paradijs'

Walters radicaliseert na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Toen wist hij het zeker, de islam is in een permanente oorlog verwikkeld met het Westen. "Ik zag mezelf alsof ik in oorlog was met de samenleving." Walters heeft destijds nooit getwijfeld aan zijn ideologie: "Het is de hoogste vorm van zekerheid want god staat garant voor de waarheid ervan."

Pure haat

De Noorse Tom Olsen kreeg al tijdens zijn vroege tienerjaren sympathie voor extreemrechts gedachtegoed, en gaf in de jaren '90 leiding aan een groep neonazi's in Noorwegen. Inmiddels werkt hij met geradicaliseerde mensen om hen van gedachte te veranderen.

Op zijn school was een anti-immigrantenpartij populair, al snel droeg ook hij een partijbutton. Ook werd hij gegrepen door de film The Birth of a Nation, een controversiële Amerikaanse stomme film over de Ku Klux Klan, waarin zwarte Amerikanen werden afgebeeld als agressief en dom.

Olsen: "Ik geloofde in een internationale samenzwering met als doel de witte mensen in Europa uit te roeien. Ik gaf daar de Joden de schuld van, ik was zeer antisemitisch."