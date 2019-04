Euthanasie en de impact van een strafrechtelijk onderzoek

Regionale toetsingscommissies beoordelen of een arts bij het toepassen van euthanasie zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. In 2019 zijn er drie zaken als onzorgvuldig beoordeeld. Justitie heeft die zaken nog in beraad.

In 2018 ging het om zes zaken, daarvan zijn er vijf afgedaan en in één zaak loopt een strafrechtelijk onderzoek bij het parket Oost-Brabant. In 2017 waren het twaalf zaken, waarvan er tien zijn afgedaan. In twee zaken loopt nog een strafrechtelijk onderzoek bij het parket Noord-Holland.

Emotionele belasting

In een recente peiling van de artsenfederatie KNMG onder 1500 artsen gaf 15 procent aan dat zij iets terughoudender zijn geworden ten opzichte van euthanasie. Daarbij spelen de straf- en tuchtrechtzaken slechts een marginale rol (5 procent). "Belangrijker is de emotionele belasting en de druk die artsen vanuit patiënten en hun familie voelen, vooral bij patiënten met complexe problematiek", aldus KNMG.

De federatie maakt zich zorgen over deze druk en vindt juiste informatievoorziening aan burgers over euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde daarom van essentieel belang.