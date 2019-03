Ziekenhuizen speelden grote rol in eigen personeelstekort

Haar zorg om personeel te verliezen, is reëel. De uitstroom in de zorgsector is namelijk groot. In 2017 verliet één op de vijf van de werknemers in de sector Zorg & Welzijn zijn of haar werkgever. Ruim acht procent verliet zelfs de sector. In de huidige, bloeiende economie wordt ook buiten de zorg aan deze mensen getrokken.

94 procent van de ziekenhuizen heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures. De lijst van mensen die nu jaarlijks moeten worden opgeleid, lijkt eindeloos: onder andere 1068 operatieassistenten, 545 spoedeisendehulp-verpleegkundigen, 796 Intensive Care-verpleegkundigen en 510 kinderverpleegkundigen.

Tekort zagen we aankomen

Ondertussen lijkt de arbeidsmarkt bijna leeg; het werkloosheidscijfer heeft in jaren niet zo laag gestaan. Dat terwijl de vraag naar zorg door de vergrijzing alleen maar zal toenemen. In 2040 is een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder. Tegenover iedere 65-plusser staan dan nog maar twee werkenden.

Het zijn demografische feiten die al lang bekend zijn. Al in 2008 verscheen de commissie Bakker met een alarmerende boodschap. De zorg zou in de toekomst een half miljoen mensen nodig hebben. Hoe kan het dat hier niet slim op is ingespeeld? Dat er niet extra mensen zijn opgeleid, wetende dat we ze nodig zouden hebben?