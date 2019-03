UWV heeft geen zicht op WW'ers in Polen

Het UWV krijgt uit Polen amper informatie over arbeidsmigranten die daar met een Nederlandse WW-uitkering naar werk zoeken. De Poolse autoriteiten melden het wel zodra de WW'ers aankomen in Polen. Maar daarna is het voor de uitkeringsinstantie moeilijk of niet na te gaan of ze daadwerkelijk in Polen verblijven en in hoeverre ze aan hun verplichtingen voldoen.

Dat blijkt uit interne stukken van het UWV en gesprekken die Nieuwsuur voerde.

In het debat over versoepeling van de export-WW houdt minister Wouter Koolmees de Tweede Kamer voor dat hij met Polen afspraken wil maken om beter samen te werken in de strijd tegen misbruik van de WW. Wat Koolmees daarbij niet vermeldt, is dat het UWV al langere tijd probeert om met de Poolse overheid samen te werken. Tot op heden levert dat weinig op.