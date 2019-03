Nederland kan weinig meer doen tegen verlenging export-WW door Brussel

Nederland zal tegen nieuwe regels van de EU stemmen, die de mogelijkheden verruimen om een Nederlandse WW-uitkering mee te nemen naar een ander EU-land. Maar dat betekent niet dat de verruiming van de baan is: andere landen steunen het voorstel wel, schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek eerder deze maand dat veel Poolse arbeidsmigranten in Nederland misbruik maken van de regeling, zoals die nu al bestaat. Ze gaan met behoud van hun WW-uitkering naar Polen om daar werk te zoeken. In de praktijk komt daar niets van terecht, want een Nederlandse WW-uitkering is veel hoger dan een gemiddeld loon in Polen. En controle lijkt er nauwelijks te zijn.

Zes maanden

Nu kunnen arbeidsmigranten hun Nederlandse WW nog drie maanden exporteren naar een ander land. In de nieuwe Europese regels wordt dat hoogstwaarschijnlijk zes maanden. Koolmees vindt dat er dan wel heel erg weinig prikkel is om een baan te zoeken en daarom zal het kabinet niet instemmen met het akkoord dat in de maak is tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement.

Nederland verzet zich al jaren tegen de verruiming, maar dat heeft onvoldoende effect gehad. Wel komt er een wachttijd van een maand voor het verkrijgen van een WW-uitkering, maar het verlengen van de termijn naar zes maanden heeft Koolmees niet tegen kunnen houden.

Nederland zal bezwaar blijven aantekenen totdat het besluit definitief is, maar zal de slag vrijwel zeker verliezen. "Helaas ziet het er naar uit dat er een meerderheid zal zijn voor de herziening", schrijft Koolmees. Volgens hem kost de extra export van uitkeringen ons land mogelijk 32 miljoen euro per jaar.

Blokkeren geen optie

Nederland zou nog een 'noodremprocedure' kunnen starten om het voorstel te blokkeren, maar dat vindt Koolmees niet proportioneel. Zo'n opstelling zou volgens hem ook negatief kunnen uitwerken op de positie van Nederland in andere Europese dossiers.

Als de verruiming een feit is, neemt de minister wel maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Hij wil dat het UWV beter gaat controleren of iemand wel recht heeft op WW, nog voordat de uitkering wordt geƫxporteerd.