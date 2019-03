Provinciale Staten: de PVV hoopt dat de kiezer komt

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de PVV-kiezer het somberste is over de staat van Nederland en over de eigen toekomst. De PVV schreeuwt om verandering en dat maakt de aanval op de zittende macht logisch.

De achterban van alle vier de coalitiepartijen zijn juist de meest optimistische kiezers van Nederland en tevreden met een status quo. Wilders belooft ook zijn kiezers dat hij het kabinet Rutte niet aan een meerderheid zal helpen in de Eerste Kamer.

Electorale tegenwind

De peilingen lijken de zorgen van Wilders te ondersteunen dat zijn achterban weinig interesse heeft voor de verkiezingen in de Eerste Kamer. Daarnaast is de concurrentie op rechts gegroeid door de snelle opkomst van Forum voor Democratie (FVD) van Thierry Baudet.

De PVV heeft nu nog 9 zetels, maar in steeds meer peilingen haalt debutant FVD woensdag meer stemmen. Wilders moet er rekening mee houden dat hij een aantal zetels zal verliezen.

Deze electorale tegenwind zet de positie van Wilders binnen zijn eigen politieke beweging niet onder druk. Hij is en blijft de belangrijkste man van de PVV. Wilders is van plan de komende jaren politiek actief te blijven en hij gelooft er in dat zijn aanwezigheid in de Tweede kamer belangrijk zal blijven.

Gevangene

De kans dat Wilders ooit in de Trêveszaal terecht komt, is uiterst gering. Maar Wilders houdt zich vast aan het podium dat hij wel heeft. Zolang hij een zetel heeft om in de plenaire zaal zijn waarschuwingen over de islam te kunnen uiten zal hij dat doen.

Dat doet hij uit overtuiging, maar ook omdat hij door zijn veiligheidssituatie niet eenvoudig kan vertrekken. De dreigementen hebben van hem tot op zekere hoogte een gevangene gemaakt in het Tweede Kamergebouw.